Gigafabrik in Deutschland: Musks Plänen droht ein schnelles Aus

Die Schnittstelle der Umweltschützer und der AfD sei von Anfang an denkbar klein gewesen und habe nur in der Bewahrung der gegenwärtigen Idylle bestanden – für die Bürgerinitiative bestehe diese aus dem Kiefernwald, für die AfD im Status quo der Diesel- und Benzinfahrzeuge. Elektroautos seien für die Klimaleugner überflüssig, heisst es im Beitrag der rbb. Für die Bürgerinitiative war der rechte Schulterschluss zu viel; lieber brach sie den Protest gegen die Fabrik ganz ab, als von der AfD instrumentalisiert zu werden.

Wasserverbrauch angepasst

Aber auch ohne Proteste auf der Strasse wird es für Elon Musk und seine Gigafabrik knapp. Zwar nahm er sich der Probleme in Grünheide persönlich an und reagierte auf die Kritik auf Twitter. Er bekräftigte dabei, dass es kein natürlicher Wald sei und nur ein kleiner Teil abgeholzt werde. Und auch zum Thema Wasser ging Tesla offenbar nochmals über die Bücher.

Sounds like we need to clear up a few things! Tesla won’t use this much net water on a daily basis. It’s possibly a rare peak usage case, but not an everyday event. Also, this is not a natural forest — it was planted for use as cardboard & only a small part will be used for GF4.

— E “D” M (@elonmusk) January 25, 2020