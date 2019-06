Grün, grüner, finnisch

Problem Torfverbrennung

Viele Details der Politik der nächsten Jahre sind allerdings noch unklar. Und es ist mit Widerstand zu rechnen. So soll bald Schluss sein mit der Torfverbrennung. Sie steht derzeit für 5 Prozent der Energiegewinnung, produziert aber mindestens 15 Prozent der finnischen Treibhausgase.

In manchen Regionen des Landes stellt die Torfindustrie allerdings viele Arbeitsplätze. Konflikte sind auch programmiert mit der mächtigen Holz- und Zellstoffindustrie, deren Ausstoss Jahr um Jahr nach oben geht: 2015 holte die Industrie noch 68 Millionen Kubikmeter Holz aus finnischen Wäldern, im vergangenen Jahr waren es schon bis zu 77 Millionen. Und es stehen eine Menge Investitionen in neue Zellstofffabriken an. Wenn diese Investitionen alle Wirklichkeit werden, dann schrumpfen Finnlands Kohlenstoffsenken, also jene Reservoirs an Biomasse – Wälder in diesem Falle –, die in der Lage sind, viel CO 2 zu ­speichern.

Erste Scharmützel in der Regierung gab es schon zwischen Grünen und der traditionell unternehmerfreundlichen Zentrumspartei. Und die Opposition machte gestern deutlich, dass sie auf Angriff geht: Die Regierung werde mit ihrem Programm «Finnland ruinieren», klagte ­Ville Tavio von der rechtspopulistischen Partei der «Finnen», die bei den Wahlen im März mit 17,5 Prozent nur um 0,2 Prozent hinter den Sozialdemokraten ­lagen. «Wir können uns auf eine holprige Fahrt voller Heraus­forderungen und Kontroversen gefasst machen», schrieb Greenpeace-Frau Sini Harkki. Sie ist dennoch optimistisch: «Der Rückhalt für eine starke Klimapolitik war nie stärker.»

Finnischer Schub für Europa

Und es geschieht doch etwas. Die Finnen machen es vor. Das bislang eher vorsichtige Finnland gibt sich einen Ruck und möchte nun Weltmeister im Klimaschutz werden, die neue Regierung in Helsinki hat vor, ihr Land dunkelgrün anzupinseln. Das ist einmal ein Regierungsprogramm, das nicht als grünes Feigenblatt konzipiert ist, sondern als echte Politikwende.