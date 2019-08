Italien driftet auseinander

Das wahre Drama

Italien ist erste und zweite Welt in einer, in gewissen Vorstädten von Neapel und Palermo ist die dritte Welt nicht mehr weit. Die nördlichen Regionen wachsen wirtschaftlich so schnell wie die blühendsten Europas. Sie sind satt und vollbeschäftigt. Während der Mezzogiorno, wie der Süden genannt wird, trotz Sondergesetzen, Ausgleichskassen und Strukturfonds aus Brüssel noch an vielen alten Problemen leidet. Das zeigt sich in allen Statistiken.

Die Infrastruktur etwa ist weit zurückgeblieben. In den Ranglisten zur Lebensqualität in Italien findet man auf den letzten 20 Plätzen jedes Jahr nur Städte des Südens. In ihrem jüngsten Rapport schreibt die private, gemeinnützige Vereinigung Svimez (kurz für: Sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, Industrieentwicklung im Mezzogiorno), dass in den Jahren zwischen 2002 und 2017 mehr als zwei Millionen Menschen den Süden verlassen haben, um im Norden Italiens oder im Ausland zu arbeiten. Man muss sich das mal vorstellen: Neapel und Palermo, die beiden grössten Städte südlich von Rom, zählen zusammen ungefähr zwei Millionen Einwohner. So viele sind einfach weg.

Es geht vor allem ums Geld: Im Norden sind sie es schon lange leid, den Süden einfach mitzuschleppen.Source

Unter den Abgewanderten sind viele gut gebildete Junge, die ganze Hoffnung einer Gesellschaft. 2017 zum Beispiel verliessen 132 187 Menschen den Süden, die Hälfte waren Junge, und von diesen haben 22 000 einen Universitätsabschluss. Im Italienischen gibt es dafür den Begriff «fuga dei cervelli», Flucht der Gehirne. Svimez schreibt, die Emigration sei «das wahre Drama» des Mezzogiorno, es gemahne mittlerweile an die Zeiten der grossen Auswanderungswellen im 20. Jahrhundert. Doch die Politik interessiert sich nicht so sehr für die grossen Fragen.

Nun droht dieses exemplarische Nord-Süd-Gefälle auch noch verschärft zu werden. In Rom streiten die neuen Mächtigen von Lega und Cinque Stelle gerade erbittert über einen Ausbau der regionalen Autonomie – oder anders: über eine Dezen-tralisierung. Das Vorhaben ist festgeschrieben in ihrem Regierungsvertrag. Aber wie weit soll sie gehen?