Italiens neue Regierung steht – Di Maio wird Aussenminister

Der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung Luigi di Maio wird neuer italienischer Aussenminister. Neue Innenministerin wird die Spitzenbeamtin Luciana Lamorgese. Sie löst den Hardliner Matteo Salvini ab, dessen rechte Lega aus der Regierung ausgeschieden ist. Neuer Wirtschaftsminister wird der PD-Politiker und bisherige EU-Abgeordnete Roberto Gualtieri.

Am Dienstag hatten die Fünf Sterne ein entscheidendes Hindernis auf dem Weg zur neuen Regierung aus dem Weg geräumt: Bei einer Onlineabstimmung sprachen sich rund 79 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für das Bündnis mit dem vormaligen politischen Gegner aus, mit dem sich die Sterne in der Vergangenheit heftige Auseinandersetzungen geliefert hatten.

Conte war seit Juni 2018 Ministerpräsident an der Spitze einer Koalition von Sternen und rechter Lega, die im August zerbrach. Am 20. August trat Conte zurück, blieb aber geschäftsführend im Amt. Die Sterne insistierten in ihren Gesprächen mit der PD, dass Conte Premier bleiben müsse.

Die wichtigsten Köpfe:

Guiseppe Conte Als der Juraprofessor im Juni 2018 erstmals das Amt des italienischen Ministerpräsidenten übernahm, war er den meisten seiner Landsleute völlig unbekannt. Der parteilose Politikneuling galt als Kompromisskandidat, auf den sich die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega geeinigt hatten. Eine Zeit lang galt er als Marionette von Lega-Chef Matteo Salvini und Sterne-Chef Luigi di Maio, gewann aber zuletzt an Profil. Beim kürzlichen G7-Treffen in Biarritz machte der 55-Jährige auch auf internationaler Bühne «bella figura», US-Präsident Donald Trump lobte ihn als «hoch angesehen» und «sehr talentiert». Nun führt er zum zweiten Mal eine Regierung an.

Luigi di Maio Dass der 33-jährige Chef der Fünf-Sterne-Bewegung ausgerechnet Aussenminister wird, hat viele in Italien überrascht. Dem Studienabbrecher fehlt die internationale Erfahrung, er kann kein Englisch, und über die Grammatikfehler in seiner italienischen Muttersprache spottet die Presse. Im ersten Kabinett Contes war er seit Juni 2018 Vizepremier sowie Industrie- und Arbeitsminister. Anfang des Jahres verärgerte er den Nachbarn Frankreich, als er ohne vorherige Absprache mit Vertretern der Protestbewegung «Gelbwesten» zusammengekommen war. Paris zog deswegen zeitweilig sogar seinen Botschafter aus Rom ab. Als Vorsitzender der stärksten Partei im Parlament kommt ihm in der neuen Koalition eine Schlüsselrolle zu.

Luciana Lamorgese Die italienische Spitzenbeamtin, die nächste Woche 66 Jahre alt wird, übernimmt das Innenministerium vom kontroversen Lega-Chef Matteo Salvini, der in seiner kurzen Amtszeit mit einem strikten Anti-Migrationskurs auf Wählerfang ging. Sie muss das Haus nun neu organisieren und das angekratzte Verhältnis zur EU verbessern. Im «Viminale», wie das Ministerium nach einem der sieben römischen Hügel genannt wird, war sie zwischen 2013 und 2017 Kabinettschefin unter mehreren Ministern. Die im süditalienischen Potenza geborene Juristin war in Mailand und Venedig Präfektin, also Vertreterin des Zentralstaats in der jeweiligen Provinz. Sie gilt als «Technokratin», also ein ausserhalb des Parteiengeflechts stehendes Regierungsmitglied.

Roberto Gualtieri Auf ihn dürften sich vor allem die Blicke der internationalen Märkte richten, nachdem die Vorgängerregierung es immer wieder auf einen Konflikt mit Brüssel in der Haushaltspolitik angelegt hatte. Die drittgrösste Volkswirtschaft der Eurozone leidet unter eine chronischen Wachstumsschwäche und einer Rekordverschuldung von mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukt. Die Strategie der Koalition aus Fünf Sternen und Lega, über höhere Ausgaben das Wachstum anzukurbeln, ging nicht auf. Der neue Wirtschaftsminister Gualtieri, ein 53-jähriger PD-Politiker, sass seit 2009 im EU-Parlament und leitete seit 2014 den Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Er war auch einer der Chef-Unterhändler des Parlaments für den Brexit.