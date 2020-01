Johnson lehnt Unabhängigkeit von Schottland ab

Stattdessen sollten alle zusammenarbeiten, um das ganze Vereinigte Königreich zusammenzubringen, schrieb Johnson bei Twitter. Schottland wolle keine von Johnson geführte Tory-Regierung, die den Landesteil aus der Europäischen Union führe, hatte Sturgeon ihren Antrag begründet. Ob eine Volksabstimmung stattfinden kann, entscheidet bislang die Zentralregierung in London.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect. Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK ???????? pic.twitter.com/JjQp3X2J2n

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 14, 2020