Johnson liefert Lacher, aber keine Details

Es ist diese Achtlosigkeit für Details, gepaart mit blindem Optimismus, die ihm nicht nur Aussenminister Hunt zum Vorwurf macht. Johnson will Grossbritannien unter allen Umständen am 31. Oktober aus der EU führen, doch seine Pläne dafür sind bislang nebulös. «Als Premierminister geht es darum, den Leuten zu sagen, was sie hören müssen, nicht was sie hören wollen», kritisiert Hunt.

Schlagfertige Reaktionen

Johnson kontert mit dem Vorwurf, Hunt verbreite Mutlosigkeit. «Ich glaube, dieses Land braucht ein bisschen Optimismus», ruft er unter dem Beifall der Zuschauer dazwischen. Mit schlagfertigen Reaktionen wie dieser, oft mit etwas Ironie versehen, hat Johnson immer wieder die Lacher auf seine Seite.

Fragen an ihn bleiben dabei oft unbeantwortet. Zum Beispiel, wie er das dreimal im Parlament gescheiterte Brexit-Abkommen mit der EU neu verhandeln wolle, obwohl Brüssel wieder und wieder klar gemacht hat, dass es keine Nachverhandlungen geben wird. Oder wie er die EU dazu zu bringen gedenke, Grossbritannien eine Übergangsfrist nach dem Brexit zu gewähren, ohne dass London seine Schlussrechnung aus der Zeit der EU-Mitgliedschaft begleicht.

Nicht greifbar

Nicht greifbar ist Johnson auch bei der Frage, ob er den britischen Botschafter in Washington entlassen würde, der mit seinem vernichtenden Urteil über Donald Trump beim US-Präsidenten in Ungnade gefallen ist. Der Diplomat hatte die Trump-Regierung in vertraulichen Depeschen unter anderem als «unfähig» bezeichnet. Die Emails wurden später an die Presse weitergegeben. Während sich Hunt klar hinter seinen Diplomaten stellt, sagt Johnson, er wolle nicht so «vermessen» sein, diese Entscheidung vorwegzunehmen. Ähnlich äussert er sich, wenn es darum geht, ob er einen Brexit ohne Abkommen durchboxen würde, indem er das Parlament mit einem Verfahrenstrick ausschaltet.

Wer nächster Chef der konservativen Partei und damit Premierminister wird, entscheiden die etwa 160'000 Tory-Mitglieder in diesen Tagen per Briefwahl. Es wird davon ausgegangen, dass viele ihre Entscheidung bereits getroffen haben. Auch wenn Johnson als kaum noch zu schlagen gilt – das Ergebnis der Wahl soll erst am 23. Juli feststehen.