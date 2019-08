Johnson will Königin um Parlamentspause bitten

Die britische Regierung will Medienberichten zufolge die Sitzungspause des Parlaments bis Mitte Oktober verlängern. Die Sender BBC und Sky News berichteten am Mittwoch, um Widerstand der Abgeordneten gegen einen Brexit ohne Abkommen zu verhindern, solle die erste Sitzung nicht in der kommenden Woche, sondern erst am 14. Oktober stattfinden - also zwei Wochen vor dem geplanten Austrittsdatum am 31. Oktober. Die Downing Street bestätigte die Berichte zunächst nicht. Das britische Pfund stürzte sofort um fast ein Prozent ab.