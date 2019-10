Kommt es gar nicht zum «Super Saturday»?

Vom «Super Saturday» ist heute, in Anlehnung an gängige Sportfloskeln, in Westminster die Rede. Gemeint ist damit, dass das britische Unterhaus zu einer Wochenend-Sondersitzung antritt, wie es sie seit 37 Jahren nicht mehr gab.

Abgestimmt werden soll über den Entwurf des Austritts-Abkommens mit der EU, das Premierminister Boris Johnson diese Woche aus Brüssel mitbrachte. Sollte es nicht angenommen werden, müsste Johnson die EU noch vor Mitternacht um Brexit-Aufschub bitten. Ausserdem wird damit gerechnet, dass sich Hunderttausende pro-europäischer Demonstranten vorm Parlament einfinden – zu einer lang geplanten Massenkundgebung für Verbleib in der EU.