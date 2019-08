Kurz gibt sich ganz bescheiden, weil er es sich leisten kann

So zu spenden, war zwar mit der alten Gesetzeslage durchaus konform, ein Beigeschmack allerdings bleibt. Denn Ortners Tochter Iris wurde kürzlich auf einem ÖVP-Ticket in den Aufsichtsrat der österreichischen Staatsholding Öbag bestellt, was eine für Kurz unangenehme Debatte auslöste, inwieweit politischer Einfluss erkauft wurde.

«Es gibt immer nur Aufregung, wenn die Volkspartei unterstützt wird», sagte Sebastian Kurz daraufhin im ORF-Radio. Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe im Wahlkampf 2016 ungefähr 3 Millionen Euro an Spenden eingenommen, ohne dass es den Vorwurf der Käuflichkeit gegeben habe, so Kurz. Dennoch will die ÖVP wohl zumindest in diesem neuen Wahlkampf den Eindruck «gekaufter Politik» tunlichst vermeiden und kündigte an, keine Grossspenden mehr anzunehmen.

ÖVP legt Einkünfte nicht offen

Der Verzicht hat aber weniger mit plötzlicher Bescheidenheit zu tun als vielmehr mit einer notwendigen Konsequenz, die das nach der Ibiza-Affäre reformierte Parteienfinanzierungsgesetz mit sich bringt. Absolut gilt der Verzicht nämlich nicht. Ortsgruppen dürfen weiterhin Spenden annehmen – 375000 Euro bis Jahresende. Nur auf Bundes-, Länder- und Kandidatenebene sollen gar keine Zuwendungen mehr erlaubt sein.

Man wolle diesmal einen kleineren Wahlkampf fahren und nicht mehr so pompöse Veranstaltungen planen wie noch 2017.

Die ÖVP hat also nun mit viel Tamtam in erster Linie verkündet, gesetzeskonform zu agieren. «Es ist eher so, dass die ÖVP die Notbremse gezogen hat, um nicht das Gesetz zu brechen, und dies in eine scheinmoralische Positivkommunikation verpackt hat», sagt der österreichische Politologe Peter Filzmaier. Denn hochgerechnet würde schon ein Betrag von 200 Euro pro Ortsgruppe das gesetzliche Limit sprengen, erklärt Filzmaier. Für zusätzliche Grossspenden sei also kein Raum.

Im ersten Halbjahr 2019 durften die Parteien noch so viele Spenden sammeln, wie sie wollten. Ausgewiesen werden müssen sie erst im Rechenschaftsbericht für dieses Jahr – dieser allerdings wird erst nach der Wahl veröffentlicht. SPÖ, Neos und Grüne haben ihre bisherigen Einkünfte von 2019 in den vergangenen Tagen freiwillig offengelegt. Die ÖVP hingegen hält sich bedeckt.