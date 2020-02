Laschet kämpft mit Spahn gegen Merz Der Wettstreit um den Vorsitz der CDU wird sich wohl zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz entscheiden. Mit dem Konservativen Jens Spahn holte sich Laschet Verstärkung an seine Seite. Dominique Eigenmann , Berlin

Jens Spahn (l.) unterstützt Armin Laschet als Kandidat. Foto: Getty Images

Erst wollte niemand so richtig kandidieren, dann auf einmal alle zeitgleich. Und am Ende stahl ­Armin Laschet Friedrich Merz sogar noch die Show. Der Ministerpräsident von Nordrhein-West­falen trat kurzfristig nicht nur 90 Minuten vor Merz auf, um seinen Anspruch anzumelden – er brachte auch eine echte Überraschung mit: Jens Spahn verzichtet auf eine eigene Bewerbung und unterstützt dafür Laschet. Dafür soll er als Parteivize nachrücken, sollte Laschet am 25. April zum Vorsitzenden der CDU gewählt werden.