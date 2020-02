Laschet kandidiert für CDU-Vorsitz – Merz auch Nach dem Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer bringen sich die Top-Kandidaten für den CDU-Chefposten in Stellung. anf/fal

Gemeinsame Sache: Jens Spahn (l.) und Armin Laschet erklären ihre Beweggründe vor den Medien. (Keystone/Michael Kappeler/25. Februar 2020)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will CDU-Chef werden und damit eine Vorentscheidung der Union über ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2021 herbeiführen. Gesundheitsminister Jens Spahn schlage er im Falle seiner Wahl als seinen Stellvertreter in der Parteispitze vor, kündigte er am Dienstag in Berlin an.

Spahn erklärte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Laschet seinen Verzicht auf den Spitzenposten in der CDU. Unmittelbar nach Laschet kündigte auch der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz seine Kandidatur an. Bereits vor Tagen hatte der ehemalige Umweltminister Norbert Röttgen seine Bewerbung um den Parteivorsitz bekannt gegeben.

Er will es noch einmal versuchen: Friedrich Merz vor den Medien in Berlin. (Keystone/Michael Kappeler/25. Februar 2020)

Laschet und Spahn sagten, für das Überleben der CDU sei eine Teamaufstellung wichtig. «Die CDU befindet sich in der grössten Krise ihrer Geschichte», sagte Spahn. Merz habe sich aber nicht in ein Team einbinden lassen, sagte Laschet. Ein Bruch mit Kanzlerin Angela Merkel sei weder geplant noch erfolgreich, betonten Laschet und Spahn. Die CDU wird auf einem Sonderparteitag am 25. April einen neuen Parteichef wählen.

Laschet bekräftigte Aussagen der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, mit der Entscheidung über die neue Parteispitze falle auch ein Signal für die Kanzlerkandidatur. Dies werde aber mit CSU-Chef Markus Söder besprochen. «Die Frage einer Kabinettsumbildung steht jetzt nicht an», sagte er weiter. Die grosse Koalition im Bund solle bis September 2021 fortgesetzt werden.

Diverse Ansichten beim Wettbewerb

Laschet sagte, er teile nicht die Einstellung von Merz, dass man vor allem Ex-CDU-Wähler von der AfD zurückholen müsse. «Der Wettbewerb findet in der Mitte des politischen Spektrums statt.» Seine CDU-FDP-Koalition in Nordrhein-Westfalen oder die schwarz-grüne Koalition in Sachsen seien Vorbilder. Er habe in seiner Landesregierung sowohl Vertreter des Wirtschafts- wie des Sozialflügels seiner Partei.

Laschet will im Fall seiner Wahl zum Parteichef Spahn als CDU-Vize vorschlagen und NRW-Regierungschef bleiben. Als Begründung seines Verzichts auf eine eigene Kandidatur sagte Spahn, dass ein Absturz der CDU auf 15 Prozent verhindert werden müsse. Laschet habe in Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass er erfolgreich regieren und integrieren könne.

Über Röttgen wollte sich Laschet nicht äussern. Röttgen selbst kündigte auf Twitter an: «Die zweite Person in meinem Team wird eine Frau sein.» Laschet sagte, dass er noch kein Team für die Bundestagswahl aufgestellt habe. Dann müssten natürlich Frauen beteiligt seien. Er betonte ebenso wie Spahn, dass sie aus anderen Landesverbänden aufgefordert worden seien, sich sowohl einvernehmlich zu verständigen und die Kandidaturen schnell zu klären.

Kreise: Einvernehmliche Lösung mit Merz nicht möglich

Laschet hatte mit einer Kandidatur lange gezögert und stets betont, dass er nach einer Teamlösung suche. Er präsentierte sich am Dienstag als Vertreter eines Mitte-Kurses der CDU. Merz hatte dagegen immer wieder gefordert, dass sich die CDU auch bemühen müsse, Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Er gilt anders als Laschet als wirtschaftsliberaler und wird von konservativen und ostdeutschen Kreisen in der CDU unterstützt. Deutschland müsse weltoffen und liberal bleiben, sagte Laschet. «Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger.»

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag gefordert, dass jeder neue CDU-Chef gut mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der «CDU-geführten Bundesregierung» zusammenarbeiten müsse. «Das ist sicherlich eine Anforderung, die sich an alle Kandidaten stellen wird», sagte sie.

Hintergrund ist, dass in der CDU bei Merz Probleme bei der Zusammenarbeit mit Merkel unterstellt werden. Merkels Amtszeit endet im Herbst 2021. Die SPD hat wiederholt klargemacht, dass sie in der laufenden Legislatur keinen anderen Unions-Politiker zum Kanzler machen würde.

( sda/reuters )