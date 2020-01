Le Pen will Frankreichs Präsidentin werden

Marine Le Pen will bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2022 antreten. «Meine Entscheidung ist gefallen», sagte die 51-Jährige am Donnerstagabend vor Journalisten in Nanterre. Die französische Rechtspopulistin muss aber noch von ihrer Partei Rassemblement National offiziell als Kandidatin nominiert werden. Dies soll bei einem Parteitag im weiteren Jahresverlauf geschehen.