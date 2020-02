Mehrheit von Contes Regierung in Gefahr

Die Fünf Sterne sind überall drastisch dezimiert, und würde demnächst das nationale Parlament gewählt, hätten Lega und die rechtsradikalen Fratelli d'Italia beste Aussichten, an die Regierung zu kommen. Wenn die Regierung Conte II jetzt die nächsten Wochen übersteht, sind Neuwahlen aber vor dem Sommer unwahrscheinlich. Denn am 29. März findet ein Referendum über die Reduzierung der Sitze beider Parlamentskammern statt. Wird diese beschlossen, müssten sämtliche Wahlkreise neu konstruiert werden, und das dauert.

Der Anlass der jetzigen Wackelpartie, die Reform des Prozessrechts und der Verjährungen ist nicht nur unter den Parteien umstritten, sondern auch bei Richtern und Anwälten. Ziel ist es, die teils enorme Dauer von Ermittlungsverfahren und Prozessen in Italien zu verkürzen. Es ist die Regel, dass Prozesse bis in die dritte Instanz gehen. So kommen immer wieder Angeklagte davon, weil die Verjährung eintritt, die bisher während der Verfahren weiterläuft.

Die Reform sieht nun vor, dass die Verjährung bei Strafverfahren nach Verurteilung in erster Instanz unterbrochen und nach einem Urteil in zweiter gestoppt wird. Die Kritiker, darunter Renzi, sagen, das Stoppen der Verjährung könne zu unendlichen Prozessen führen. Derzeit dauern Strafprozesse in Italien im Schnitt drei Jahre und neun Monate, in einigen Gerichtsbezirken sogar mehr als sechs Jahre, während es in der EU durchschnittlich etwas mehr als ein Jahr ist.