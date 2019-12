Mobbing bei France-Télécom: Ex-Manager schuldig gesprochen

Davon sind acht Monate auf Bewährung, wie der Sender Franceinfo am Freitag berichtete. Lombard soll ausserdem eine Geldstrafe von 15'000 Euro zahlen. Er hat nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP Berufung eingelegt.

In dem Prozess ging es unter anderem um eine vom April 2008 bis Juni 2010 andauernde Suizid-Serie innerhalb des Unternehmens. Ermittlern zufolge kam es in der Belegschaft zu mindestens 18 Selbstmorden und 13 Selbstmordversuchen.

Zwei weitere Ex-Manager wurden ebenfalls zu Gefängnisstrafen verurteilt. Das Unternehmen, das 2013 in Orange umbenannt wurde, soll die Höchststrafe von 75'000 Euro zahlen. Auch wenn eine solche Summe für ein Unternehmen dieser Grösse wenig Bedeutung haben dürfte, könnte das Urteil als Präzedenzfall für ähnliche Klagen über Frankreich hinaus hohe Wellen schlagen.

«Management durch Terror»

In Frankreich standen damit zum ersten Mal ein Konzern und dessen Führungspersonal wegen Mobbings vor Gericht. Bei dem Unternehmen habe ein «Management durch Terror» geherrscht, schrieb ein Mitarbeiter Medien zufolge in seinem Abschiedsbrief. Orange hatte während des Verfahrens zwar Managementfehler eingeräumt, ein System des absichtlichen Mobbings aber von sich gewiesen. Am letzten Verhandlungstag im Juli bot Orange Überlebenden sowie Familien von Opfern Schadenersatz an. Der Vorsitzende Richter schätzte die Ansprüche damals auf rund zwei Millionen Euro.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Orange und Lombard, mit einigen beim Konzernumbau eingesetzten Methoden die Selbstmordwelle ausgelöst zu haben. Um sich der Konkurrenz in der Privatwirtschaft zu stellen, legte der ehemalige Staatskonzern ein Programm zum Abbau von 22’000 Stellen und zur Versetzung von rund 10’000 Mitarbeitern auf.

Da die französischen Arbeitnehmerrechte aber sehr stark sind und hohe Abfindungen vorgesehen hätten, seien andere Methoden angewendet worden, um Angestellte aus der Firma zu ekeln. Gewerkschaften warfen dem Unternehmen vor, Mitarbeiter in weit entfernte Städte versetzt und unerreichbare Leistungsziele vorgegeben zu haben. Die Beschuldigten bestritten die Vorwürfe.