Moskauer Polizei nimmt fast 200 Demonstranten fest

Bei einem Massenprotest der Opposition am Samstag vergangener Woche hatte die Polizei fast 1400 Demonstranten festgenommen. Nach den Protesten am vergangenen Wochenende leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen «Massenunruhen» und «Gewalt gegen Polizisten» ein.

Untersuchungen gegen Regierungsmitglieder

Ausserdem hat die russische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche gegen die Anti-Korruptions-Stiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny eingeleitet. Mitarbeiter von Nawalnys Stiftung hätten «eine grosse Geldsumme von Dritten bekommen», die «illegal» beschafft worden sei, teilten die Ermittler am Samstag mit. Es gehe um eine Summe in Höhe von knapp einer Milliarde Rubel (13,8 Millionen Euro). «Komplizen» der Stiftung hätten versucht, das Geld zu waschen, indem sie es erst auf Bankkonten und schliesslich auf Konten der Stiftung überwiesen hätten, teilten die Ermittler mit.

Die Stiftung hat zahlreiche Untersuchungen über das Vermögen russischer Regierungsvertreter veröffentlicht, unter anderem über Regierungschef Dimitri Medwedew. Auf ihrer Website bittet sie Unterstützer um Spenden für ihre Arbeit.

Wieder einmal in Haft: Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. (Reuters/Tatjana Makejewa/1. Juli 2019)

Die Ankündigung der Ermittlungen fällt in eine Zeit anhaltender Proteste für freie Kommunalwahlen in Moskau. Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Derzeit sitzt er eine Haftstrafe von 30 Tagen ab, nachdem er zu einem nicht genehmigten Protest aufgerufen hatte. Nawalny hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Demonstrationen organisiert, was ihm immer wieder kurze Haftstrafen einbrachte.