Nato beobachtet ungewöhnlich viele russische U-Boote

Neue gemeinsame Flotte im Einsatz

Die Nato weiss um die Gefahren und will die eigenen Aktivitäten im Nordatlantik verstärken. Im Berichtspricht das Bündnis von rund 75 eigenen U-Booten, was aber nur noch etwa halb so viele wie zu früheren Zeiten seien. Problematisch für die Nato ist zudem, dass die USA den Hauptteil ihrer Flotte im Pazifik stationiert haben.

Ändern soll das die US Second Fleet, die 2018 in Anbetracht der russischen Bedrohung wieder eingesetzt wurde. Gemeinsam mit europäischen Kräften bildet sie im Atlantik eine «Joint Force» der Nato mit derzeit 26 U-Booten, 4 Flugzeugträgern, 18 Zerstörern und mehreren Amphibien-Schiffen, wie es im Nato-Bericht heisst.

US-Trägergruppe «versenkt»

Gerade für solche Verbände mit Flugzeugträgern und Zerstörern können U-Boote zum Albtraum werden. Das gilt selbst für die militärische Grossmacht USA. Das zeigen Übungen, die im Westen kaum für Beachtung sorgten, auch weil die Meldung nur sehr kurz offiziell zur Verfügung stand. Bei einer Nato-Übung im Jahr 2015 hatte ein französisches U-Boot die Aufgabe, einen Angriff auf den Flugzeugträger USS Theodore zu simulieren. Die Saphir, ein 30 Jahre im Dienst stehendes Atom-U-Boot der Franzosen, schlüpfte unbemerkt durch die Überwachungssysteme der Amerikaner und konnte so virtuell sowohl den Flugzeugträger als auch Kreuzer und mehrere Begleitschiffe «versenken».

Das französische Atom-U-Boot Saphir im Juli 2002 im Hafen von Toulon. Foto: Jean-Michel Roche

Das französische Verteidigungsdepartement veröffentlichte den Übungsbericht, liess ihn aber kurz darauf wieder verschwinden. Kopien davon kursieren weiter im Internet und die anderen Grossmächte werden den Bericht gelesen haben. Auch ein chinesischer Professor hat sich mit der Übung befasst und ist zum Schluss gekommen, dass das Wetter den Angriff der Saphir wohl erfolgreich gedeckt hatte. Bei stürmischer See sei es schwieriger, ein U-Boot aus der Luft oder der Oberfläche ausfindig zu machen, während der Sturm in der Tiefe aber kaum bemerkbar sei.