Neustart der SPD könnte das Ende der Groko sein

Die SPD war nicht nur für sich gesehen kein schöner Anblick. Weil Ministerinnen und Minister, Parteivizes und andere Prominente zögerten, blieben nur die im Rennen, die das Heil der SPD ausserhalb der grossen Koalition suchen. Es sah danach aus, als würde der Kampf um die SPD-Spitze in einem Trauerspiel enden. Und der Kampf um den Verbleib in der Groko schien entschieden zu sein, bevor er begonnen hatte.

Binnen 24 Stunden hat sich das geändert. Und diese Änderung könnte ihren Ursprung dort genommen haben, wo die vermeintlich letzte Hoffnung der Koalitionsbefürworter starb. Als am Donnerstag Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ihren Verzicht auf den Posten bekannt gab, schien bei vielen Sozialdemokraten der letzte Optimismus zu weichen. Nur einen Tag später aber kündigten erst Petra Köpping und Boris Pistorius, beide bekannte Landesminister, via der Zeitschrift «Der Spiegel» ihre Kandidatur an.

Kurz darauf wurde so auch bekannt, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz entgegen bisherigen Aussagen um den Chefposten kämpfen möchte. Niemand kann sagen, wie der Prozess endet. Aber seit Freitag ist klar, dass sich noch nicht alle in der SPD-Führung aufgegeben haben.

Entschieden ist noch nichts

Für die SPD ist das eine lebenswichtige Botschaft; für die Koalition ist sie bitter nötig, um nicht sang- und klanglos auf ihr Ende zuzusteuern. Selbst die Union muss daraufsetzen, dass die SPD, die als Volkspartei seit Jahrzehnten die Machtbalance in der Republik mitbestimmt hat, nicht einfach abtritt. Nur dann besteht für beide die Möglichkeit zu zeigen, dass nicht alles wertlos gewesen ist, was in anderthalb Jahren Groko beschlossen wurde.

Entschieden ist freilich noch nichts. Weder für die SPD noch für die Koalition. Beantwortet ist nicht einmal die Frage, mit wem sich Scholz anschickt, den Vorsitz zu erkämpfen. Klar scheint nur zu sein, dass er es nicht alleine machen möchte. Und als nahezu sicher kann gelten, dass ihn die Absage von Giffey eher getroffen als gefreut hat. Die Familienministerin galt als besonders geeignet, weil die ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln neben viel Leidenschaft und Grossstadterfahrung auch den Charme des Neuen mitgebracht hätte. Ausserdem zählt sie zu jenen, für die Regieren immer besser ist und also angestrebt werden muss. So hatte sie auch argumentiert, solange sie mit einer Kandidatur kokettiert hatte.