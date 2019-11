Niederlande führen Tempo 100 auf Autobahnen ein

Als erstes Land in der EU führen die Niederlande Tempo 100 auf allen Autobahnen ein. Ministerpräsident Mark Rutte nannte die Entscheidung am Mittwoch «ärgerlich», aber unumgänglich, um den Ausstoss von Stickstoffoxid zu senken und gleichzeitig den Wohnungsbau und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu retten. «Ich bin unglaublich enttäuscht, aber sonst wären die Menschen an Weihnachten arbeitslos gewesen. Dann hätte ich mich nicht mehr im Spiegel anschauen können», sagte Rutte.