Norwegen eröffnet ein gewaltiges Ölfeld

Was die Regierung jubeln lässt, attackieren Klimaschützer. Von «Norwegens grösstem Industrieprojekt» der vergangenen Jahre sprach Premierministerin Erna Solberg, als sie zum Start der Förderung symbolisch auf den Knopf drückte. Die norwegischen Grünen hingegen sprechen von einem «Generationenraub» auf Kosten der Jungen, nennen «Johan Sverdrup» ein «Ölprojekt, das massiv zur Klimakrise beitragen wird». Die erregte Debatte in den vergangenen Wochen über das Feld und den künftigen Kurs der norwegischen Ölpolitik führte dazu, dass Norwegens König Harald in letzter Minute seine Teilnahme an der Eröffnungszeremonie absagte.

Rekordzahl an Bohrlizenzen

Norwegens neue Öl- und Energieministerin, Sylvi Listhaug von der rechtspopulistischen Fortschrittspartei FRP, hatte in der Vergangenheit auch schon bezweifelt, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Bei dem Festakt sprach sie davon, dass es darum gehe, «in jedem Haus im ganzen Land Licht zu haben».

Was zumindest für Norwegen selbst so nicht mehr stimmt: Das Land bezieht fast seine gesamte Energie aus nachhaltigen Quellen, vor allem Wasser- und Windkraft. Das in Norwegen geförderte Öl und Gas wird exportiert und füllt die Staatskassen. «Das Feld, das jedem von uns 150 000 Kronen im Jahr einbringt», umgerechnet knapp 16 000 Franken, nannte die Zeitung «Aftenposten» das Vorkommen.