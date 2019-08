Notre-Dame hat ein Blei-Problem

Sie steht noch da. Seit vier Monaten fährt einem, wenn man an der Pariser Notre-Dame vorbeikommt, dieser Satz mit seiner Mischung aus Ungläubigkeit, Entsetzen und Trost durch den Kopf. Es war der Satz, mit dem der Schriftsteller und Journalist Albert Londres am 29. September 1914 in der Zeitung Le Matin seine berühmte Reportage über die Kathedrale von Reims begann, nachdem diese durch die deutschen Truppen beschossen worden war. Kein Dach mehr über dem Gewölbe, Tageslicht, das durch die löchrige Decke dringt, und im Innern verrusstes Gemäuer mit den Spuren von herabgeronnenem Blei, schrieb der Autor damals.