Nur Lissabon bleibt ausser Reichweite

Die Menschen in Europa profitierten am meisten davon, dass die beiden Supermächte des Kalten Kriegs sich 1987 darauf geeinigt hatten, eine komplette Klasse von Waffen abzurüsten. «Mit dem Ende des INF-Vertrags geht ein Stück Sicherheit in Europa verloren», bedauert der deutsche Aussenminister Heiko Maas (SPD). Der Vertrag verbot den USA und Russland ballistische Raketen und Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern, egal ob sie konventionell oder nukleare Gefechtsköpfe hätten tragen sollen. Es waren Waffen wie die sowjetische SS-20-Raketen und die amerikanische Pershing II, die binnen Minuten jedes Ziel in Europa hätten erreichen können. Fast 3000 solcher Raketen wurden zerstört.

Schuld sei Russland

Heute will Stoltenberg in Brüssel nach der Bestätigung des INF-Endes durch die USA erläutern, wie die Nato auf die neue Lage reagiert. Intensiv wurde an einer gemeinsamen Erklärung gefeilt. Sie dürfte jene Argumente enthalten, die Stoltenberg stets vortrug: Russland trage die alleinige Schuld am Scheitern des Abkommens und habe Washington keine Wahl gelassen, denn ein «Vertrag, den nur eine Seite einhalte» sei nichts wert.

Seit 2013, also noch in der Amtszeit von Präsident Barack Obama, hatten die USA Russland Dutzende Male mit dem Vorwurf konfrontiert, die Regeln zu brechen – und als Donald Trump im Oktober ankündigte, den INF-Vertrag zu verlassen, hatten sich alle 28 Nato-Partner diesem Weg angeschlossen. Ende Juni hatten die Verteidigungsminister ein «Bündel an Massnahmen» beschlossen, um die eigene Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit zu stärken: Man werde mehr Geld für Geheimdienste und Militärübungen investieren, die Luft- und Raketenabwehr verbessern.

Das halten die Nato-Staaten für dringend geboten, denn Russlands Marschflugkörper vom Typ 9M729 (in der Nato heissen sie SSC-8), von denen Moskau an mindestens vier Orten je 16 Stück installiert hat, sind mobil, schwer zu entdecken und können bis auf Lissabon alle europäischen Hauptstädte erreichen – und dies «innerhalb von Minuten», wie Stoltenberg betont. Analysten wie Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) sehen neben der militärischen Bedrohung auch politisches Erpressungspotenzial gegenüber Westeuropa: «In der Nato gibt es nun zwei Zonen von Sicherheit. Es besteht die Gefahr, dass die Sicherheit Europas von jener der USA abgekoppelt wird.»

Drei neue, bisher verbotene Systeme in Planung

Polen und Balten fordern eine noch stärkere Präsenz der Nato in ihrer Region – am besten mit US-Soldaten. Mölling erwartet, dass die Nato ihre Anstrengungen erhöhen wird, um Truppenverstärkungen nach Polen, Litauen, Lettland und Estland bringen zu können. «Deutschland und seine Seehäfen werden hierfür die Logistik-Drehscheibe sein, und da Versorgungseinheiten wichtige Angriffsziele sind, müssen sie mit Luftabwehr geschützt werden», sagt Mölling.