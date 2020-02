Politbeben in Thüringen: Mit AfD-Hilfe zum Ministerpräsidenten

Erstmals in Deutschland kommt ein Ministerpräsident nur mit Hilfe der rechtspopulistischen AfD ins Amt. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich wurde am Mittwoch überraschend in geheimer Wahl mutmasslich mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Amtsinhaber Bodo Ramelow unterlag Kemmerich im dritten Wahlgang mit 44 zu 45 Stimmen.