Rap-Video sorgt in Türkei für Aufsehen

Das Video wurde zur Sensation, denn in der türkischen Gesellschaft trauen sich aus Angst vor Strafverfolgung nur noch wenige, Missstände anzuprangern. Zeilen wie: «Wenn sie Dich eines Nachts zu Unrecht holen, dann kannst Du noch nicht mal einen Journalisten finden, der darüber schreibt. Sie sitzen alle im Knast!», wurden in den sozialen Medien vielfach geteilt.

«Du hast Deine Stimme nicht erhoben, also bist Du schuld!»Die Musiker sehen auch die Türken selbst in der Verantwortung.

Direkten Bezug auf die Regierung nehmen die Musiker nicht. Die regierungsnahe Zeitung «Yeni Safak» griff sie am Wochenende dennoch an und bezeichnete das Video der «sogenannten Künstler» als «Gemeinschaftsproduktion» der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Gülen-Bewegung, die beide als Terrororganisation eingestuft sind.

Ziel sei nicht gewesen, die Regierung zu kritisieren, sondern vielmehr das Bewusstsein für «Brennpunkte» in der türkischen Gesellschaft und auf der Welt zu schärfen, sagte Fuat Ergin. «Die Themen, die wir angesprochen haben, sind global.» Die Menschen in der Türkei hätten lange geschwiegen.

Prominenter Support

Die US-Schauspielerin Pamela Anderson veröffentlichte den Clip auf ihrem Twitter-Account. «Ich lade amerikanische Künstler ein, sich inspirieren zu lassen», schreibt sie dazu.

Artists can change the world - artists are #freedomfighters I encourage young American artists to be inspired -and speak up without fear. We need you now ????

