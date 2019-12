Royal unter Druck - BBC zeigt Interview mit mutmasslichem Opfer

Virginia Giuffre gibt der britischen Rundfunkanstalt zufolge an, sie sei als 17-Jährige in den Jahren 2001 und 2002 drei Mal zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden. Andrew bestreitet die Vorwürfe. Das Interview ist Teil einer einstündigen Sendung des Reportageformats Panorama und wird um 22 Uhr (Schweizer Zeit) auf BBC One gezeigt.

«Er weiss, was passiert ist, ich weiss, was passiert ist. Und nur einer von uns beiden erzählt die Wahrheit», sagt Giuffre in einem vorab verbreiteten Ausschnitt aus dem Interview, der wenig später wieder vom Netz genommen wurde. Es sei eine wirklich beängstigende Zeit in ihrem Leben gewesen, so Giuffre.