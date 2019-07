Selenskyjs Partei gewinnt Ukraine-Wahl laut ersten Ergebnissen klar

Nach der vorgezogenen Parlamentswahl in der Ukraine zeichnet sich ersten Ergebnissen zufolge ein klarer Sieg der Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj ab. Wie die Behörden in Kiew am Montag nach Auszählung von 44 Prozent der Stimmzettel mitteilten, liegt die neu gegründete Partei Diener des Volkes mit 42 Prozent der Stimmen in Führung.