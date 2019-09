Sie schüchtern nicht einmal die USA ein

In Island leben 350'000 Menschen. Aber der Einfluss des Landes steht in keinem Verhältnis zu seiner Bevölkerung. Das gilt erst recht, seit Katrin Jakobsdottir Ende 2017 Premierministerin geworden ist: Die Chefin der Links-Grünen Partei regiert mit knapper Mehrheit von drei Sitzen in einer Koalition mit zwei konservativen Parteien, die vorher zu ihren schärfsten Feinden gehörten. Trotzdem hat sie Initiativen ergriffen, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgten und ihre grüne Politik vorantreiben.