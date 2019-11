«Sie sind Platz zwei auf unserer Abschussliste»

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch bezeichnete die Drohungen in der «Welt» als «Folge eines vergifteten gesellschaftlichen Klimas». Am Wochenende war bekannt geworden, dass Özdemir und Roth von einem als gefährlich eingestuften Rechtsextremisten-Netzwerk mit dem Tode bedroht werden.

Bartsch rief angesichts der Morddrohungen in der «Welt» zu einem konsequenten Kampf gegen Rechtsextremismus auf. Dieser sei jahrelang vernachlässigt worden, kritisierte der Linken-Politiker.

Auch die Grünen-Politikerin Renate Künast forderte die Regierungskoalition dazu auf, sich stärker auf die rechtsextreme Bedrohung zu konzentrieren. «Dass Rechtsextreme Morddrohungen auch in die Tat umsetzen, haben wir mit dem Mord an Walter Lübcke und in Halle gesehen», sagte Künast der «Welt». Die Autoren solcher Drohungen müssten «mit allen Mitteln ausfindig gemacht und bestraft werden».

Massnahmenpaket der Regierung

Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU) sagte der «Welt», die Regierung werde «alles daran setzen», dass ihr jüngst auf den Weg gebrachtes Massnahmenpaket gegen Rechtsextremismus «rasch vom Parlament beschlossen wird». Einschüchterungsversuchen von Extremisten müsse «mit ganzer Entschlossenheit und auch Härte entgegengetreten werden», sagte Frei.

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle, nannte die Häufung von Drohungen und Angriffen auf Personen des öffentlichen Lebens in der Zeitung «dramatisch». Die Gesellschaft dürfe sich nicht an solche Vorfälle gewöhnen, mahnte Kuhle. «Politiker dürfen kein Freiwild werden.»

Die Zeitungen der deutschen Funke-Mediengruppe hatten am Samstag aus Droh-Mails der Gruppierung «Atomwaffen Division Deutschland (AWD)» an die beiden Grünen-Politiker zitiert. Özdemir wurde mitgeteilt, sein Name stehe ganz oben auf der Todesliste. An Roth schrieb die Gruppe demnach: «Sie sind zurzeit Platz zwei auf unserer Abschussliste.»