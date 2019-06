Sogar nach Lübckes Tod wüten die Rechten im Netz

Lübcke hatte im Oktober 2015 auf einer Bürgerversammlung im hessischen Lohfelden gesprochen, bei der es um eine Erstaufnahme-Einrichtung für Geflüchtete ging. Immer wieder war er dabei durch Zwischenrufe unterbrochen worden. Schliesslich entgegnete Lübcke den Störern, dass er stolz auf das ehrenamtliche Engagement und das Festhalten an christlichen Werten in der Flüchtlingshilfe sei: «Wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen», rief der Behördenleiter. Es folgte ein Raunen im Zuschauerraum, Pfiffe und Buh-Rufe, jemand rief, Lübcke solle verschwinden.

«So eine Drecksau!!», kommentierte ein User

Auch wenn es im Bericht der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen zu der Veranstaltung hiess, dass die Stimmung nicht kippte und die Besucher in der Überzahl gewesen seien, die sich dem Flüchtlingsthema gegenüber aufgeschlossen zeigten, wurde ein Video mit Lübckes Satz noch am selben Tag auf Youtube hochgeladen. Darunter sammelten sich rasch Kommentare mit Beleidigungen, Rücktrittsforderungen und Todeswünschen: «So eine Drecksau!!», kommentierte ein User, ein anderer schrieb «Aufhängen!».

Auch die extrem rechte Webseite PI-News berichtete von der Veranstaltung. Am Ende des Artikels, der weiter online verfügbar ist, sind die Adresse des Regierungspräsidiums sowie Lübckes geschäftliche Telefonnummer und E-Mail-Adresse aufgeführt. Lübckes Sprecher sagte damals, in der Zeit nach der Veranstaltung habe der Regierungspräsident eine Welle von Hassmails und Drohungen bekommen, auch aus dem Milieu sogenannter Reichsbürger. Lübcke soll zu dieser Zeit kurzzeitig unter Personenschutz gestanden haben.

Der Kasseler Regierungspräsident wurde zu einem Feindbild der Rechten in der Zeit der Flüchtlingskrise. Auf einer Pegida-Kundgebung in Dresden bezog sich der später wegen Volksverhetzung verurteilte Schriftsteller Akif Pirinçci auf Lübckes Worte: «Offenkundig scheint man bei der Macht die Angst und den Respekt vor dem eigenen Volk so restlos abgelegt zu haben, dass man ihm schulterzuckend die Ausreise empfehlen kann, wenn er (!) gefälligst nicht pariert», sagte er beim ersten Jahrestag der Pegida-Gründung wenige Tage nach Lübckes Auftritt in Lohfelden.

Nach dem Mord an Lübcke entfachte sich die rechte Hetze gegen ihn erneut. Zahlreiche User kommentierten den Tod hämisch.

Lübcke selbst blieb bei seinem Statement. «Ich wollte diese Zwischenrufer darauf hinweisen, dass in diesem Land für jeden und für jede, die diese Werte und die Konsequenzen aus unseren Werten so sehr ablehnen und verachten, die Freiheit besteht, es zu verlassen; im Gegensatz zu solchen Ländern, aus denen Menschen nach Deutschland fliehen, weil sie diese Freiheit dort nicht haben», sagte er in einem Interview wenige Tage später.