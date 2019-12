Sorge um Pressefreiheit in Albanien

In Albanien will die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama ein neues Gesetz zur Registrierung und Kontrolle von Online-Medien durchsetzen. In Zukunft soll die Medienaufsichtsbehörde (AMA) etwa Internet-Medien anweisen können, Inhalte von ihren Webseiten zu entfernen oder Entschuldigungen zu veröffentlichen.