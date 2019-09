Strache: Ibiza? Ist doch nix passiert

Überhaupt: Ibiza, war da was?

Am 29. September müssen die Österreicher ein neues Parlament wählen. Schuld daran ist die FPÖ, genauer gesagt ihr früherer Vorsitzender und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der in einem Video von 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte halb Österreich zu Füssen legte. Die Folgen sind bekannt: Strache musste zurücktreten, die Koalition zerbrach, die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf, und jetzt steht eben die Neuwahl an, in die Straches FPÖ mit dem Slogan zieht: «Koalition für unsere Heimat fortsetzen».

Vorne auf der Bühne in Pasching lässt sich das neue Führungsduo bejubeln, das die Partei zurück an die Macht führen soll. «Bert und Bert» werden die beiden genannt, der Nor-Bert Hofer und der Her-Bert Kickl, doch verwechseln kann man sie kaum. Hofer, der designierte Parteichef, hat wie immer ein Einstecktüchlein am Jackett, er zeigt sein schelmisches Lächeln und wird dem Wahlvolk vorgestellt als «einer, der unsere Werte noch lebt». Herbert Kickl, der Hardliner und frühere Innenminister, schaut wie immer grimmig drein, schimpft über «linke Vögel» und «Scheinasylanten» und spricht von seinem «Kampfauftrag».

Die FPÖ hat die Macht genossen, mit Posten geschachert. Jetzt möchte sie weiterregieren.

Das ist die Arbeitsteilung: Der Sanfte und der Harte, der Vermittler und der Spalter, unterschiedlicher könnten die beiden kaum sein. Doch eine Gemeinsamkeit, die betonte Norbert Hofer dann doch in Pasching: «Herbert Kickl war noch nie in Ibiza, und ich auch nicht.»

Es ist das einzige Mal bei dieser Veranstaltung, dass das I-Wort fällt. Mit aller verbliebenen Kraft geht die FPÖ auf Abstand zum Skandal und damit auch zum vormaligen Übervater Heinz-Christian Strache, der die Freiheitlichen 14 Jahre lang geprägt und bis in die Regierung geführt hat. Niemand erwähnt ihn in Pasching, und auch auf dem Bundesparteitag an diesem Samstag in Graz wird er nicht erscheinen, der grosse «HC», wie Heinz-Christian Strache meist genannt wird. Er sei «darüber informiert worden», dass Strache nicht kommen werde, hat Hofer wissen lassen. Jeder sei ersetzbar, und das Ibiza-Video nennt er in einer Pressemitteilung eine «Zäsur».