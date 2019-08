Ukrainischer Staatschef setzt neue Regierung ein

Der 35-jährige Jurist ist somit der jüngste Regierungschef in der neueren Geschichte der Ukraine. Hontscharuk unterstützte noch im April Vorgängerpräsident Petro Poroschenko, wurde jedoch kurz darauf unter Selenski zum stellvertretenden Leiter des Präsidentenbüros ernannt. Dennoch stimmten 290 bei 226 notwendigen Abgeordneten in Kiew für ihn. In seiner Kandidatenrede sprach er davon, ein Wirtschaftswachstum von fünf bis sieben Prozent für das verarmte Land anzustreben.

Die Ukraine ist eine der wenigen früheren Sowjetrepubliken, die bis heute das Wirtschaftsniveau von 1990 nicht wieder erreicht haben.

Zudem wurde der Unternehmer Andrej Sagorodnjuk auf direkten Vorschlag des Staatschefs zum Verteidigungsminister gewählt. Bei seiner Wahl zum Aussenminister erhielt der ebenso von Selenski vorgeschlagene Karrierediplomat Wadim Pristaiko 310 Stimmen.

Iwan Bakanow, ein Jugendfreund Selenskis, wurde zum neuen Chef des Geheimdienstes SBU ernannt. Der Chef der Präsidentenpartei Sluha narodu (Diener des Volkes), Dmitri Rasumkow, wurde neuer Parlamentsvorsitzender.

Selenski, ein ehemaligen Schauspieler und Komiker, ist erst im April zum Staatspräsidenten gewählt worden. Der 41-Jährige hatte Poroschenko, der nach fünf Jahren andauerndem Krieg im Osten des Landes sehr unbeliebt war, im Amt abgelöst.

Absolute Mehrheit für Präsidenten-Partei

Bei der Parlamentswahl im Sommer sicherte sich Selenski mit seiner Partei die absolute Mehrheit. Die Partei stellt mit 254 Abgeordneten die stärkste Fraktion und braucht keinen Koalitionspartner. Insgesamt wurden 424 Abgeordnete feierlich vereidigt - darunter auch Poroschenko.

Selenski betonte, dass er mit den Ergebnissen des ersten Sitzungstages im Parlament sehr zufrieden sei. «Ich bin überzeugt, dass das Land jetzt endlich den fünften Gang einlegen und sich sicher auf dem Weg der Veränderungen bewegen kann», betonte er in seiner Rede. Er hoffe darauf, dass die Abgeordneten ohne Schlägereien auskämen und den Sitzungen nicht fernblieben. Das Staatsoberhaupt gab den Abgeordneten ein Jahr als Probezeit.

Viele Ukrainer hoffen auch, dass mit der neuen Regierung wieder Bewegung in den festgefahrenen Friedensprozess kommt. Im Konflikt zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten sind nach Uno-Schätzungen rund 13'000 Menschen getötet worden.

Bei einem möglichen Treffen im September wollen Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine im sogenannten Normandie-Format erneut zwischen den Konfliktparteien vermitteln.