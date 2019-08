USA sind auf die Basen in Deutschland angewiesen

Grenells Kollegin in Warschau, Georgette Mosbacher, hatte getwittert: «Polen erfüllt seine Zahlungsverpflichtung von zwei Prozent des BIP gegenüber der Nato. Deutschland tut das nicht. Wir würden es begrüssen, wenn die US-Truppen in Deutschland nach Polen kämen.» Nun sei man an dem Punkt angelangt, sekundierte Richard Grenell, an dem der US-Präsident reagieren müsse. Schon war die Schlagzeile in der Welt. «USA drohen mit Truppenabzug» tickerte die Deutsche Presse-Agentur.

Trumps Stimme in Berlin: Richard Grenell. Foto: Getty Images

Tatsächlich hatte Trump mit dem Gedanken an einen Teilabzug schon vor dem Nato-Gipfel im Juli 2018 in Brüssel gespielt; das Pentagon wurde beauftragt, Kosten-Nutzen-Rechnungen anzustellen. Im Juni hatte Trump dann beim Besuch des polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Washington zugesagt, 1000 zusätzliche US-Soldaten nach Polen zu verlegen – die könnten etwa aus Deutschland kommen. Trump kritisierte, dass Deutschland keine zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investiere, obwohl die deutsche Regierung diese Selbstverpflichtung in der Nato mehrmals mitbeschlossen hat.

Die Vereinigten Staaten haben etwa 34'000 Soldaten in Deutschland stationiert – so viele wie in keinem anderen Land ausser Japan. Die Zahl schwankt mit der Rotation von Truppenverbänden, so sind etwa 2017 amerikanische Einheiten von Standorten in Bayern zeitweise nach Polen verlegt worden. Sie werden aber auch in andere Einsatzgebiete geschickt oder zurück in die USA. Allerdings dürfte das Pentagon bei seinen Analysen zu dem Ergebnis kommen, dass ein umfangreicher Abzug aus Deutschland vor allem für ein Land teuer würde – für die USA.

Drehkreuz Ramstein

Das liegt vor allem an der Art der Einrichtungen, die das US-Militär in Deutschland unterhält. Dazu gehören eine Reihe von Hauptquartieren und Logistik-Stützpunkten, die weit über Deutschland und Europa hinaus Bedeutung für Einsätze und die Verteidigungsplanung der USA haben. So sitzen im Raum Stuttgart die beiden für Europa und Afrika zuständigen Regionalkommandos der US-Streitkräfte, in Böblingen zudem das Kommando der US-Marineinfanterie für Europa und Afrika.

Der Stützpunkt Ramstein ist nicht nur einer der grössten ausserhalb der USA und Hauptquartier der US-Luftwaffe für Europa, sondern das wichtigste Nachschub-Drehkreuz für Einsätze im Nahen Osten, in Afghanistan und Afrika, bedeutend auch für die Steuerung von Drohneneinsätzen dort.