Warum alle zu Europa schweigen

Aus staatspolitischer Sicht hat Renz recht. Aber jede Partei meidet im Wahlkampf jene Themen, die die eigene Wählerschaft oder die Kandidaten spalten. Themenvermeidung gehört gewissermassen zur klugen Wahlkampfstrategie. Dieses Schweigen ist Indiz dafür, dass beim institutionellen Rahmenabkommen mit Ausnahme der SVP alle grossen Parteien und deren Basis gespalten sind. Nur die ewig gleichen EU-Troubadours in der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats fordern noch eine rasche Ratifikation.

Auch in Brüssel herrscht derzeit Windstille. Denn die EU-Kommission wird Ende Oktober abgelöst. Die Jakobiner und Strippenzieher räumen bereits ihre Büros. Martin Selmayr, zuletzt Generalsekretär der EU-Kommission, ist schon daran, sein Büro nach Wien zu verlegen.

Bald muss der Bundesrat Farbe bekennen

Es war wohl ein kluger Entscheid des Bundesrats, vor dem Ratifikationsverfahren eine Vernehmlassung durchzuführen. Aber bald muss er nun Farbe bekennen. Bislang liess er den Schweizer Chefunterhändlern freie Hand. In sieben Jahren Verhandlungen hat die Schweiz vier Chefunterhändler in Brüssel ausgewechselt. Und jeder hat das bundesrätliche Führungsvakuum selbst und eigenwillig ausgefüllt.

«Dieses Abkommen wird ohne materielle Textänderungen beim Volk scheitern.»

Staatssekretär Yves Rossier schlug 2013 vor, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) als Schiedsinstanz einzusetzen. Die EU hatte zuvor auch den Efta-Gerichtshof als Variante ins Spiel gebracht. Doch Rossiers versteckte Agenda war auf den EU-Beitritt fixiert. Während der heissen Phase wurde auch nie über Kreuzkonzessionen – also über Gegenforderungen der Schweiz – verhandelt. Kurz, die Führungspassivität der Regierung hat uns dieses Verhandlungsdesaster beschert.

Was sind jetzt die Handlungsmöglichkeiten des Bundesrats? Er will erneut abwarten, bis die Sozialpartner eigene Vorschläge zum Lohnschutz präsentieren. Die vier Verbände Gewerkschaftsbund, Travailsuisse, Gewerbeverband und Arbeitgeberverband verhandeln derzeit hinter verschlossenen Türen. Drei der vier Verbände lehnen die Ratifikation des heutigen Abkommenstexts strikte ab. Das wird sich auch nach den Wahlen nicht ändern. Der Bundesrat hat zur Gesichtswahrung von Brüssel «Klärungen» und «Präzisierungen» zum Abkommen verlangt. Vor Ende Oktober will er der alten EU-Kommission keine neuen Vorschläge mehr unterbreiten, was durchaus verständlich ist. Doch danach muss er der EU endlich ausformulierte Textänderungen im Abkommen beantragen.