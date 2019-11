Welches Geheimnis hütet Boris Johnson?

Schon seit Tagen gibt ein Bericht des Geheimdienst-Ausschusses des britischen Unterhauses Anlass zu allerlei Mutmassungen in London. Der 50-seitige Bericht liegt offenbar in einer Schublade in No 10 Downing Street. Den Schlüssel zur Veröffentlichung des Dokuments hat, von Amts wegen, Premierminister Boris Johnson. Nur wenn Johnson den Bericht aus der Schublade holt, bekommt ihn auch die weitere Öffentlichkeit zu sehen.