Weniger Migranten über die Türkei in die EU

Fast alle Flüchtlinge kamen nach Angaben der EU-Kommission in Griechenland an, nur wenige in Bulgarien und Italien. Trotz des Rückgangs «bleibt der Druck an der Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland hoch», heisst es in dem Bericht. Die türkischen Behörden würden von einer «hohen Anzahl an Personen» berichten, die an einem Übertreten der Grenze nach Griechenland gehindert worden sei.

Ankara und Brüssel hatten sich im März 2016 auf ein Abkommen geeinigt, dass die illegale Einwanderung von zumeist syrischen Flüchtlingen über die Türkei nach Europa einschränken sollte. Dafür sagte die EU der Türkei Milliardenhilfen für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Millionen Syrien-Flüchtlingen zu.