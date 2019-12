Zug um Zug ins Chaos

Der Generalstreik hat Frankreich seit zwei Wochen fest im Griff. Mehr als 360'000 Menschen beteiligten sich am Dienstag an den dritten landesweiten Aktionen in diesem Monat – die grösste in Paris noch nicht eingerechnet.

Der Zugverkehr im ganzen Land wird durch die Streiks massiv gestört. Am Donnerstag legten 60 Prozent aller Lokführer ihre Arbeit nieder. Metros und Vorortzüge im Grossraum Paris fahren nur eingeschränkt. Zugausfälle und Verspätungen sind derzeit an der Tagesordnung. Auf zahlreichen Linien war der Verkehr komplett eingestellt.