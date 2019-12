Johnson entwendet Handy – wegen Foto von krankem Kind

Ein Foto eines vierjährigen Buben sorgt in Grossbritannien derzeit für Aufsehen. Das Foto zeigt, wie Jack Williment-Barr in einem Spital in Leeds auf dem Fussboden liegen muss, weil es nicht genügend Betten für die Kranken gibt. Auf die unangemessene Behandlung und Missstände im Gesundheitswesen angesprochen, reagierte Boris Johnson in einem Interview mit ITV-Journalist Joe Pike am Montag auf ungewohnte Weise.