Israel beschränkt Zugang zum Tempelberg

Nach neuen Unruhen hat Israel den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem vorübergehend wieder eingeschränkt. Männern unter 50 Jahren war der Zugang zu den heiligen Stätten am Freitag verwehrt, wie die Polizei mitteilte.

Befürchtet würden neue Demonstrationen und Gewalt, erklärten die Sicherheitskräfte. Es blieb jedoch zunächst ruhig. Am Abend wurde die Altersbeschränkung für den Zugang zum Tempelberg wieder aufgehoben. Der Freitag ist der Hauptgebetstag der Muslime.

Im Westjordanland wurde ein Palästinenser erschossen, der laut Armee einen israelischen Soldaten mit einer Stichwaffe attackierte. Am Rande des Gazastreifens wurde laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium ein Jugendlicher von Schüssen israelischer Soldaten getötet. Bei den Konfrontationen seien zudem sechs Palästinenser verletzt worden.

Eine Sprecherin der israelischen Armee sagte, Palästinenser hätten versucht, den Sicherheitszaun zu Israel zu beschädigen. Es sei auf die Hauptanstifter gefeuert worden.Wegen der Tempelberg-Krise gab es in dem Küstengebiet mehrere Protestaktionen.

Nach dem Abbau der umstrittenen Sicherheitsvorrichtungen durch Israel waren am Donnerstag erstmals seit rund zwei Wochen wieder Palästinenser zu Gebeten auf den Tempelberg gekommen. Kurz darauf gab es aber erneut Zusammenstösse mit israelischen Sicherheitskräften. Der Rote Halbmond sprach von mehr als 180 Verletzten rund um die Al-Aksa-Moschee.

Ausserdem gab das palästinensische Gesundheitsministerium bekannt, dass die Zahl der bei den jüngsten Auseinandersetzungen Getöteten auf sechs gestiegen sei. Das sechste Opfer, ein 26-jähriger Palästinenser, wurde demnach drei Tage zuvor im Westjordanland verletzt.

Kritik von Amnesty International

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf den israelischen Sicherheitskräften vor, eine friedliche Menschenmenge mit «Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschossen» an einem Zugang zum Tempelberg beschossen zu haben. Die Organisation Palestinian Prisoners Club teilte mit, mindestens 119 Menschen seien festgenommen worden, 21 von ihnen weiter in Gewahrsam. Am Freitag zum Mittagsgebet war es jedoch zunächst ruhig. Tausende Gläubige kamen zu den Gebeten auf dem Tempelberg. Jugendliche Palästinenser protestierten an einem Zugang zu dem Gelände gegen Israel. Es kam lediglich zu kleineren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern haben sich seit Mitte Juli extrem verschärft, nachdem Israel als Reaktion auf einen Anschlag auf Polizisten Metalldetektoren an einem Zugangspunkt zum Tempelberg aufgestellt hatte. Aus Protest gegen die Sicherheitsvorkehrungen und aufgestachelt von Gerüchten, Israel wolle den fragilen Status Quo bei der Kontrolle des Gebiets zu seinen Gunsten verändern, boykottierten die Muslime die Kontrollstellen und protestierten teilweise gewaltsam in Ost-Jerusalem. Am Donnerstag baute Israel die Sicherheitsvorkehrungen ab, wegen der Palästinenser für Freitag zu einem «Tag des Zorns» aufgerufen hatten. Die Palästinenser kündigten daraufhin ein Ende ihrer Proteste an. Die israelische Polizei erklärte, die Zugangskontrollen seien nun wieder in dem Zustand wie vor dem Anschlag auf die Polizisten am 14. Juli. In den frühen Morgenstunden am Donnerstag versammelten sich zahlreiche Palästinenser am Fuss des Tempelbergs und feierten den Abbau der Sperren mit einem Hupkonzert und Böllern. Ein Teilnehmer sprach von einem «Sieg» über Israel. Am Nachmittag kamen erstmals wieder tausende Gläubige zum Gebet auf den Tempelberg.

Jordanien fordert Ermittlungen Jordanien verweigerte unterdessen dem israelischen Botschafter und seinem Botschaftsstab die Rückkehr in Land, bis Ermittlungen zu einem tödlichen Zwischenfall auf dem Gelände der israelischen Botschaft in Jordaniens Hauptstadt Amman eingeleitet seien. Am Sonntagabend hatte laut dem israelischen Aussenministerium ein israelischer Wachmann der Botschaft einen jordanischen Angreifer erschossen und versehentlich auch einen zweiten Jordanier tödlich getroffen. Der Wachmann, der laut Israel diplomatische Immunität geniesst, kehrte am Montag nach Israel zurück, wo er wie ein Held empfangen wurde. Jordaniens König Abdullah forderte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu auf, den Verdächtigen vor Gericht stellen zu lassen. Am Freitag demonstrierten hunderte Jordanier nahe der israelischen Botschaft und forderten deren Schliessung. Israel kündigte eine Untersuchung gegen den Wachmann an, wie das israelische Aussenministerium am Freitagabend mitteilte. Die Untersuchung werde den anerkannten rechtlichen Verfahren folgen. Israel werde Jordanien über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

(sep/fal/sda)