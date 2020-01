Der Feind in meinem Handy

Noch ist nicht bewiesen, dass der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman das Handy des reichsten Mannes der Welt, des Amazon-Gründers Jeff Bezos, abhören liess. Zu den Fragen, welche die Justiz und die inzwischen eingeschalteten Vereinten Nationen jetzt zu klären haben, gehört, ob eine Ausspähung womöglich mit einem per Whatsapp versandten manipulierten Video begann, das der Saudi am 1. Mai 2018 an Bezos schickte. Und ob der Grund für eine derartige Spionageaktion war, dass Bezos in der ihm gehörenden «Washington Post» den saudischen Regimekritiker Jamal Khashoggi schreiben liess. Khashoggi wurde nur fünf Monate nach Eingang der Nachricht auf Bezos’ Handy im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet.