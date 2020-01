Der Oberste Führer stellt sich gegen die Demonstranten

Der «Clown» Donald Trump

Um Khamenei war auf dem grossen Gebetsplatz im Norden Teherans nicht nur die gesamte Staatsführung versammelt, sondern auch Ex-Präsident Mahmoud Ahmadinejad sowie Amir Ali Hajizadeh, der Kommandeur der Luftwaffe der Revolutionsgarden. Diese führten den Raketenangriff auf die US-Stützpunkte aus und hatten die Boeing der Ukraine International Airlines mit 176 Menschen an Bord abgeschossen.

Khamenei verwies auf die – nach seinen Worten – zehn Millionen Teilnehmer der Trauer­züge für Soleimani. Die Demonstranten, die nach dem Abschuss in Teheran und in mehr als einem Dutzend anderer Städte gegen das Regime protestiert hatten, nannte er «Handlanger der USA», die er ebenso wie Grossbritannien beschuldigte, die öffentliche Meinung über den Abschuss manipuliert zu haben. Khamenei bezeichnete US-Präsident Trump angesichts von dessen Solidaritätserklärungen auf Twitter als «Clown».

Faust im Samthandschuh

Auch gegen Frankreich, Grossbritannien und Deutschland wetterte der Oberste Führer. Diese trügen «eine eiserne Faust im Samthandschuh», sagte er mit Blick auf die Entscheidung der Europäer, den Schlichtungsmechanismus aus dem Atomabkommen zu aktivieren. «Diesen europäischen Ländern ist nicht zu trauen», so Khamenei. Er schloss Verhandlungen aber nur mit den USA aus. Die deutsche Regierung hat seither bestätigt, dass die USA den Europäern mit Autozöllen gedroht haben, sollten sie diesen Schritt nicht gehen. Das sei in einer Telefonkonferenz der politischen Direktoren der Aussenministerien in den Raum gestellt worden, hiess es. Allerdings verweisen Diplomaten darauf, dass die Europäer dem Iran diesen Schritt bereits im November angekündigt und dies bei einem Treffen der verbliebenen Vertragsparteien im Dezember in Wien wiederholt hätten.

Dessen ungeachtet, hatte der iranische Aussenminister Jawad Sarif Berichte über die Drohung als Beleg gewertet, dass die Europäer unter dem Druck des US-Präsidenten eingeknickt seien.