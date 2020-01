Der Schattenkrieg eskaliert zum Schlagabtausch

Rote Feuerbälle steigen über dem Internationalen Flughafen von Bagdad in den schwarzen Nachthimmel. Mehrere Explosionen sind zu erkennen in verwackelten Videos, die Bewohner der ­irakischen Hauptstadt am Donnerstagabend ins Internet gestellt ­haben. In der Nacht zum Freitag wird klar: Es waren keine ­Katjuscha-Raketen wie zunächst gemeldet. Es war ein US-Luftangriff, ausgeführt von einer ­Reaper-Drohne, wie amerikanische Medien unter Berufung auf Militärquellen berichten. Ihre Hellfire-Raketen zerreissen zwei Autos nahe dem Frachtterminal.