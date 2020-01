Der Sultan von Oman ist tot

Der vom Westen unterstützte Qabus regierte den Oman seit 1970. Er kam mit Hilfe der Kolonialmacht Grossbritannien auf den Thron.

Qabus hat keine Kinder und hat öffentlich auch keinen Nachfolger benannt. Einem Statut von 1996 zufolge muss die königliche Familie nun innerhalb von drei Tagen einen Nachfolger bestimmen. Gelingt dies nicht, wird ein Sondergremium die Macht an die Person übergeben, die der Sultan in einem versiegelten und bislang geheimen Brief niedergeschrieben hat.

Experten gehen davon aus, dass drei Cousins des Sultans gute Chancen haben. Der Oberste Militärrat des Landes forderte die königliche Familie auf, rasch einen Nachfolger zu bestimmen. Hätte sich der Sultan zu Lebzeiten dazu klar positioniert, hätte er seinem Land einen grossen Dienst erwiesen, sagte ein mit der Golf-Region vertrauter Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters.

Er modernisierte das Land

Der an der britischen Militärakademie Sandhurst ausgebildete Qabus hatte am 23. Juli 1970 im Alter von 29 Jahren die Macht im Land übernommen. Damals kippte er mit Hilfe des Militärs und des britischen Geheimdienstes seinen Vater Said vom Thron. Dieser hatte das Land nach aussen abgeschottet und jede Modernisierung verweigert.

Unter der Herrschaft von Qabus entwickelte sich der Oman mit Hilfe von Öleinnahmen zu einem modernen und stabilen Staat. Der arabische Aufstand 2011 ging fast spurlos an dem Sultanat vorbei. Menschenrechtler beklagen jedoch fehlende Meinungsfreiheit und die Verhaftung von Regierungskritikern in dem autokratisch regierten Land. International positionierte Qabus den Oman als Vermittler zwischen dem Iran und dem Westen.

Der Oman gilt auch als Staat, der inoffiziell Kontakte zu Israel pflegt. Im April hatte der Oman die anderen arabischen Staaten dazu aufgerufen, sich um ein Ende der israelischen Existenzängste zu bemühen.