Diesen Prozess hätte es nie geben dürfen Das Urteil im Verfahren um die regierungskritischen Gezi-Proteste könnte die türkische Justiz ein Stück weit befreien. Christiane Schlötzer

Familienmitglieder sind erleichtert über die Entscheidung des Gerichts, die neun angeklagten Aktivisten von den Terrorismusvorwürfen freizusprechen. Foto: Emrah Gurel (Keystone)

Aus der Türkei gab es zuletzt nicht so oft gute Nachrichten, schon gar nicht aus ihren Gerichtssälen. Am Dienstag gab es eine, eine sehr gute sogar. Das Verfahren gegen den Kulturmäzen Osman Kavala und 15 Mitangeklagte endete mit Freisprüchen. Eigentlich hätte es diesen Prozess nie geben dürfen, weil die Terrorvorwürfe gegen den Philan­thropen und die anderen zivilgesellschaftlich Engagierten, die mit ihm vor Gericht standen, von Anfang an absurd waren. Darunter fand sich auch eine Karte über die Verbreitung von Bienen: angeblich ein Beleg dafür, dass Kavala die Landesgrenzen verändern wollte.

Dennoch waren die Freisprüche eine Überraschung. Weil man dem türkischen Rechtsstaat eben nicht mehr zutraut, Recht zu sprechen. Und das Gericht tat seit Prozessbeginn alles, um den Eindruck zu verstärken, dass es hier nicht um Wahrheitssuche geht, sondern Willkür am Werk ist. Da wurde ein geheimer Zeuge gehört, ohne den Anwälten der Angeklagten Bescheid zu sagen, dass das Gericht tagt. Da wurden alle von den Verteidigern angebotenen Zeugen oder Beweise erst gar nicht geprüft.

Was bewirkte dann die Wende zu guter Letzt? Bessere Einsicht? Der internationale Druck auf die in wirtschaftliche Not geratene Türkei, die sich aussenpolitisch ohnehin immer weiter isoliert? Was auch ­immer es war, der Richter hat seinem Land einen guten Dienst erwiesen, mit einem Urteil, das auch die Justiz ein Stück befreien möge.