Erstmals wieder US-Patrouille an türkischer Grenze in Nordsyrien

Die militärischen Vorbereitungen zur Einrichtung dieser Zone laufen seit einigen Tagen. Das Gebiet stand bislang unter Kontrolle der kurdischen YPG-Miliz. Angesichts der militärischen Übermacht der Türkei haben die Kurden den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad um Hilfe gebeten. Daraufhin sind syrische Truppen in Teile der geplanten Sicherheitszone Gebiete eingerückt.

Türkisch-russische Patrouillen

Erdogan hatte vor Bekanntwerden des Berichtes über die Kämpfe angekündigt, gemeinsame Patrouillen mit russischem Militär sollten von Freitag an in einem zunächst nur sieben Kilometer breiten Streifen jenseits der türkischen Grenze aufgenommen werden. In seiner Rede vor Abgeordneten der AKP bezweifelte er russische Angaben, die YPG habe sich vollständig aus dem geplanten Sicherheitsstreifen zurückgezogen.

Man habe entsprechende Informationen, sagte Erdogan. «Wenn wir sehen, dass Mitglieder der terroristischen Organisationen nicht aus der 30-Kilometer-Zone abgezogen sind, oder wenn deren Angriffe fortgesetzt werden, egal von wo, behalten wir uns das Recht zu militärischen Einsätzen vor.» Die Türkei wertet die YPG als Terrororganisation.

Die Türkei will in der geplanten Sicherheitszone über zwei Millionen Flüchtlinge ansiedeln. In der Türkei leben nach Angabe aus Ankara über drei Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Zudem will Erdogan die YPG vertreiben, in der er einen Verbündeten der kurdischen Arbeiterpartei PKK sieht, die seit Jahren – auch in der Türkei – für mehr Autonomie kämpft.

Assad ruft zu Kampf gegen Türkei auf

Die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad rief unterdessen die Kurdenmilizen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) zum gemeinsamen Kampf gegen die Türkei im Norden des Landes auf. «Wir stehen in Syrien einem gemeinsamen Feind gegenüber», teilte das Verteidigungsministerium in Damaskus am Mittwoch der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge mit. Kurden und Araber müssten sich angesichts der «türkischen Aggression» vereinen, um «jeden Zentimeter der geliebten syrischen Gebiete wiederherzustellen».