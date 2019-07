«Fehlverhalten» bei UNO-Hilfswerk unter Schweizer Führung

Im vergangenen Frühling hatte Aussenminister Ignazio Cassis mit Äusserungen über das UNRWA für Aufsehen gesorgt. Er bezeichnete es als ein Hindernis für den Frieden in Nahost. Cassis warf die Frage auf, ob das Hilfswerk in der Frage der palästinensischen Flüchtlinge ein Teil der Lösung oder ein Teil des Problems sei. Wenige Tage später stellte der Gesamtbundesrat klar, dass er an der Unterstützung des Hilfswerks festhalte. Die Organisation leiste eine wichtige Arbeit für die palästinensischen Flüchtlinge.

Die Schweiz müsse UNRWA-Direktor Krähenbühl zur Rede stellen, sagte Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP/BL), Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates, in einem SRF-Interview. «Wichtig ist, dass man die nötigen Gespräche rasch führt und Druck gegenüber der UNRWA aufsetzt, damit endlich Massnahmen ergriffen werden.»

Hilfswerk in Schwierigkeiten

Die Vorwürfe aus dem internen Untersuchungsbericht treffen das UNRWA in einer ohnehin schwierigen Phase: Die Finanzlage ist stark angespannt und der politische Druck hoch. Die USA stellten 2018 ihre Zahlungen komplett ein, zuvor hatten sie ein Drittel der internationalen Finanzhilfen für das UNRWA zur Verfügung gestellt. Das Hilfswerk arbeitet mit einem Budget von 925 Millionen Dollar pro Jahr.

Das UNO-Hilfswerk betreibt insgesamt 685 Schulen und 137 Gesundheitszentren in den palästinensischen Autonomiegebieten sowie in Syrien, Jordanien und im Libanon. Ausserdem leistet es Unterstützung in Form von Nahrungsmitteln oder Bargeld sowie von Mikrofinanzdienstleistungen.