Iran bezeichnet europäische Marinemission als «feindselig»

Der Iran hat am Sonntag einen britischen Vorschlag für eine europäische Marinemission im Persischen Golf zurückgewiesen. «Wir haben gehört, dass sie eine europäische Flotte in den Persischen Golf entsenden wollen, was natürlich eine feindselige Botschaft transportiert, provokativ ist und die Spannungen vergrössern wird», zitierte die Nachrichtenagentur Isna den Regierungssprecher Ali Rabiei. «Wir sind der grösste Repräsentant maritimer Sicherheit im Persischen Golf», fügte er hinzu. Nach der Festsetzung des britischen Tankers «Stena Impero» in der Strasse von Hormuz hatte Grossbritannien vor knapp einer Woche angekündigt, eine europäische Marinemission zur Sicherung des Seeverkehrs in der Golfregion bilden zu wollen. Am Donnerstag ordnete London seine Marine an, Schiffe unter britischer Flagge in der Meerenge zu eskortieren.