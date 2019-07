Iraner bedrängen britischen Tanker im Nadelöhr der Welt

Zur jüngsten Konfrontation ist es am Mittwoch gekommen. Iranische Boote, die vermutlich dem Elitverband der Revolutionären Garden angehören, hätten einen britischen Öltanker aufgebracht, meldete zunächst der US-Nachrichtensender CNN und berief sich dabei auf einen ranghohen Vertreter des Pentagon. Der Tanker sei aufgefordert worden, in den nahe gelegenen iranischen Hoheitsgewässern zu stoppen. «Entgegen internationalem Recht versuchten drei iranische Schiffe, die Durchfahrt eines Handelsschiffes, der British Heritage, in der Strasse von Hormuz zu behindern», bestätigte ein Sprecher der Regierung in London den Zwischenfall.

Die britische Fregatte HMS Montrose, die den Tanker eskortierte, habe sich darauf zwischen die drei iranischen Boote und das Handelsschiff geschoben, wie die BBC berichtet. Als die Montrose ihre Kanonen auf die drei Militärschiffe richtete und sie per Funk zum Rückzug aufforderte, entfernten sich die iranischen Schnellboote. «Wir sind über diese Aktion beunruhigt und fordern die iranischen Behörden weiterhin dringend auf, die Situation in der Region zu deeskalieren», hiess es im britischen Verteidigungsministerium.

Karte anklicken zum Vergrössern.

Der Iran hat unterdessen den Zwischenfall dementiert. «Das Ziel solcher wertlosen Unterstellungen ist lediglich, Spannungen zu provozieren», sagte Aussenminister Mohamed Jawad Sarif am Donnerstag der Nachrichtenagentur Fars. Auch die Revolutionsgarden bestritten den Vorfall.

Angesichts der gegenwärtigen Krise zwischen dem Iran und den USA wollen die Amerikaner eine internationale Militärkoalition bilden, um die Öltanker zu schützen. Das Regime in Teheran droht regelmässig, die Strasse von Hormuz zu blockieren. US-Präsident Donald Trump besteht darauf, dass die USA nicht allein die Kosten für die Offenhaltung der Meerenge tragen. Jene Länder, die von weltweiten Schiffsrouten profitieren, sollten diese auch schützen.

US-Ausenminister Mike Pompeo hofft, dass sich 20 Länder an einer internationalen Koalition beteiligen, um den Schiffsverkehr zu sichern. Kriegsschiffe sollen demnach die Handelsschiffe eskortieren, die unter der gleichen Flagge fahren, so wie das die britische Fregatte HMS Montrose offenbar bereits macht. Die USA wären dafür zuständig, die patrouillierenden Schiffe der Koalition mit Überwachungsdaten zu unterstützen.