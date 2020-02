Libysche Konfliktparteien zu längerem Waffenstillstand bereit

Die libyschen Konfliktparteien erklärten sich nach Angaben der UNO grundsätzlich zu einem Waffenstillstand im Bürgerkriegsland bereit. Sie hätten sich darauf geeinigt, die fragile Waffenruhe zu einem «dauerhaften Waffenstillstand» zu machen.

Das sagte der UNO-Sondergesandte Ghassan Salamé am Dienstag in Genf. Bei den Gesprächen unter UNO-Vermittlung sollten nun die weiteren Einzelheiten für den Waffenstillstand vereinbart werden.

In Genf verhandeln seit Montag fünf Offiziere der von der UNO anerkannten Einheitsregierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj und ebenso viele Militärangehörige von General Khalifa Haftars Truppen. Bei der Libyen-Konferenz in Berlin am 19. Januar hatten die beiden Konfliktparteien noch nicht an einem Tisch gesessen.