Macron legt sich mit israelischem Polizisten an

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020

Die katholische St.-Anna-Kirche gehört zum französischen Staatsgebiet, seit das Ottomanische Reich die Basilika 1856 dem damaligen Kaiser Napoleon III. schenkte. Sie untersteht heute einem französischen Orden.

Der Vorfall erinnert an eine Auseinandersetzung des früheren Präsidenten Jacques Chirac bei einem Besuch in Jerusalem 1996. «Wollen Sie, dass ich zu meinem Flugzeug zurückgehe?», herrschte Chirac damals israelische Sicherheitskräfte an. Er sprach wie Macron von einer «Provokation». Auch Chirac wurde zunächst nicht in die St.-Anna-Kirche gelassen.

1996 legte sich bereits Jacques Chirac mit israelischen Sicherheitskräften an. Bild: Jim Hollander/Keystone

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bat Chirac später um Entschuldigung, der Präsident erklärte die Sache damit für beigelegt. Macron hatte sich bereits am Vormittag mit Netanyahu getroffen.