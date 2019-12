Mit russischer Hilfe greift der General Tripolis an

Mit schweren Angriffen auf die libysche Hauptstadt Tripolis hat der Kriegsherr Khalifa Haftar am Wochenende eine neue Offensive begonnen, mit der er die Macht in dem nordafrikanischen Land übernehmen will. Der General hatte seinen Vorstoss auf Tripolis bereits im April begonnen, machte dann aber monatelang keine Fortschritte gegen die Milizen, die mit der international anerkannten Regierung der nationalen Übereinkunft unter Premier Fayez el-Serraj verbündet sind und Tripolis verteidigen.